Инфляция за год в Венесуэле составила почти 2 миллиона процентов
Глава финансовой комиссии Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что накопленная годовая инфляция в стране составила 1,7 миллиона процентов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам политика, таким образом, Венесуэла становится одной из трех стран с самой высокой в истории инфляцией.
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«Это результат работы тех, кто узурпирует власть и не предлагает мер для разрешения кризиса, который мы переживаем», — заявил Гусман.
Ранее сообщалось, что Венесуэла пожаловалась в ВТО на ограничительные меры США.