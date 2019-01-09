Bloomberg рассказал, зачем Трампу сделка с КНР

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Президент США Дональд Трамп хочет скорейшей договоренности с Китаем по торговле ради роста на биржах. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, советники Трампа призывают к скорейшему заключению торговой сделки с КНР.

Как отмечается, Трамп полагает, что это позволит улучшить ситуацию на рынках в США.

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При этом последние месяцы на фондовых рынках США происходит серьезное снижение индексов из-за неопределенности вокруг споров США и Китая.

Ранее Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем.