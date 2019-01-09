Всемирный банк спрогнозировал падение цен на нефть
Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на ближайшие два года до $67 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению ВБ, сокращение спроса на нефть на рынках с развивающейся экономикой может иметь серьезный эффект.
Как отмечается, ситуация также зависит от договоренностей стран ОПЕК по добыче нефти.
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При этом в настоящее время детали сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти «не до конца понятны рынку».
Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent подскочила на 3%.