Всемирный банк спрогнозировал падение цен на нефть

<img src="//img.gazeta.ru/files3/205/12111205/RTR4ABEW-pic905-895x505-56352.jpg">

Всемирный банк понизил прогноз средней цены на нефть на ближайшие два года до $67 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ВБ, сокращение спроса на нефть на рынках с развивающейся экономикой может иметь серьезный эффект.

Как отмечается, ситуация также зависит от договоренностей стран ОПЕК по добыче нефти.

Реклама

При этом в настоящее время детали сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти «не до конца понятны рынку».

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent подскочила на 3%.