Объем газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%

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Представители ПАО «Укртрансгаз» сообщили о том, что по состоянию на 6 января объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 13,377 млрд кубических метров, передает «УНН».

Отмечается, что, таким образом, украинские ПХГ заполнены газом на 43%. В течение суток из ПХГ Украины было выкачано 85 млн кубических метров газа.

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Сообщается также, что за сутки в страну поступило 2,50 млн кубических метров газа из Словакии, 2,81 млн — из Венгрии и 1,56 млн — из Польши.

Ранее на Украине объяснили, почему невозможно снизить цену на газ.