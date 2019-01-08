Amazon стала самой дорогой компанией в мире

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Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.

Сообщается, что Amazon возглавила список в понедельник, 7 января, благодаря росту стоимости акций компании на 3%.

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Как отмечается, общая стоимость компании составила $797 млрд, в то время как ее акции торговались по $1629,51.

Между тем акции Microsoft подорожали менее чем на 1% и достигли $102,06, стоимость компании оценивается в $784 млрд.

Ранее сообщалось, что личные данные пользователей Amazon попали в открытый доступ.