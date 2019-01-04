Глава ФРС не уйдет в отставку, если Трамп попросит

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл успокоил инвесторов и заверил их, что американская экономика сильная. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что также он пообещал быстро поменять денежную политику в случае замедления глобального роста из-за продолжающейся торговой войны.

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По словам Пауэлла, он не исключает встречи с президентом США Дональдом Трампом, который раскритиковал его и принятые им в 2018 году решения. Он уточнил, что такие встречи не запланированы, но возможны и уже случались между президентами и главами ФРС в прошлом. На вопрос, уйдет ли он в отставку, если его об этом попросит глава государства, Пауэлл ответил отрицательно.

Ранее сообщалось, что Трамп оценивает возможность увольнения министра финансов США Стивена Мнучина.