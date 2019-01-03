Bristol-Myers намерена купить Celgene за $74 млрд
Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb намерена купить биотехнологическую компанию Celgene, которая ведет разработки лекарств против рака. Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, сделка оценивается в $74 млрд.
Как отмечается, акционеры Celgene получат по одной акции Bristol-Myers Squibb и $50 за каждую акцию Celgene.
Реклама
Подчеркивается, что советы директоров компаний уже одобрили сделку.
Ранее сообщалось, что Amazon хочет купить принадлежащие Disney спортивные телеканалы.