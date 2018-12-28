Медведев распорядился создать рабочую группу России и Белоруссии
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы России и Белоруссии по интеграции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, от российской стороны ее возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.
«Договорились создать группу рабочую. Я такое распоряжение подписал. У нас возглавит ее Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации (речь идет ведь об интеграции), Счетной палаты», — сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по спорным вопросам.