В Минфине рассказали о влиянии на бюджет мировых цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал снижение мировых цен на нефть, передает ТАСС.
По его словам, это не повлияет на доходы федерального бюджета.
«Практически не беспокоит (падение цен на нефть. — «Газета.Ru»). Даже если будет 40 и ниже. Мы накопили хорошие резервы за этот год. 4,2 трлн рублей будет направлено в Фонд национального благосостояния», — заявил Силуанов.
Ранее сообщалось, что Антон Силуанов заявил о нерентабельности добычи сланцевой нефти в США.