В Минфине рассказали о влиянии на бюджет мировых цен на нефть

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Министр финансов Антон Силуанов прокомментировал снижение мировых цен на нефть, передает ТАСС.

По его словам, это не повлияет на доходы федерального бюджета.

«Практически не беспокоит (падение цен на нефть. — «Газета.Ru»). Даже если будет 40 и ниже. Мы накопили хорошие резервы за этот год. 4,2 трлн рублей будет направлено в Фонд национального благосостояния», — заявил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Антон Силуанов заявил о нерентабельности добычи сланцевой нефти в США.