В правительстве раскрыли подробности о новых санкциях против Украины

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Список украинских физических и юридических лиц, которых коснутся российские санкции, расширен более чем на 200 позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины. Он подчеркнул, что расширение санкционного списка необходимо, чтобы защитить интересы «российского государства, компаний и граждан России».