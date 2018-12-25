Медведев расширил санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины. Об этом он написал в своем твиттере.
По словам Медведева, в отношении юридических и физических лиц Украины будут применяться «специальные ограничительные меры», однако премьер не уточнил, какие именно.
Он подчеркнул, что расширение санкционного списка необходимо, чтобы защитить интересы «российского государства, компаний и граждан России».
Ранее кабинет министров Украины решил внести в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о расширении санкций в отношении России.
Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.