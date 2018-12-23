Reuters: санкции США сорвали продовольственные поставки в Иран

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Американские компании Cargill и Bunge, а также другие мировые трейдеры приостановили действие соглашений с Ираном о поставках продовольствия, передает Reuters со ссылкой на источники в промышленности и иранском правительстве.

Сообщается, что соглашения не могут быть выполнены по причине американских санкций в отношении Ирана, которые заблокировали работу банковских систем. Западные банки просто не могут обрабатывать платежные операции между Тегераном и зарубежными компаниями.

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Подчеркивается, что возобновленные Вашингтоном антииранские санкции не содержали запрета на поставки продовольствия, медикаментов и другие гуманитарных товаров.

Ранее в российском МИДе пообещали защитить Иран от новой волны санкций США.