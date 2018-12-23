В Эквадоре цены на бензин повышаются на 25%

Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ о повышении цен на бензин на 25%. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стоимость галлона (3,78 литра) топлива марок Extra и Ecopais увеличивается с $1,48 до $1,85.

Как отмечается, цена заправки общественного транспорта и такси, включая маршрутные, останется на прежнем уровне.

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При этом цена литра бензина в Эквадоре до повышения оставалась одной из самых низких в мире.

Ранее в Эквадоре заявили о готовности увеличить добычу нефти по ОПЕК+.