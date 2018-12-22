Bloomberg: богатейшие люди мира за 2018 год обеднели на $511 млрд

В этом году самые богатые люди в мире потеряли примерно $511 млрд, передает Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время состояние наиболее богатых людей на планете оценивается в $4,7 трлн. Это связано с напряженной ситуацией в мировой торговле, опасениями спада в американской экономике, а также снижением рынков.

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Как уточняется, российские бизнесмены в сравнении со всеми остальными потеряли не так много. Несмотря на санкционные ограничения, напряженные отношения с украинской стороной, их состояние уменьшилось «незначительно».

Ранее сообщалось, что спецслужбы Британии усилят давление на российских бизнесменов.