На Украине выпустят монету с изображением Севастополя

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Нацбанк Украины выпустит памятную монету «Город Севастополь» номиналом 5 гривен. Об этом сообщает УНИАН.

По данным агентства, цена монеты составит около 44 гривен.

Как отмечается, монета будет введена в обращение с 26 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу «аннексии» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.