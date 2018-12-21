На Украине выпустят монету с изображением Севастополя
Нацбанк Украины выпустит памятную монету «Город Севастополь» номиналом 5 гривен. Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, цена монеты составит около 44 гривен.
Как отмечается, монета будет введена в обращение с 26 декабря.
Ранее президент России Владимир Путин высказался по поводу «аннексии» Крыма.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.