Российские компании подтвердили готовность снизить нефтедобычу в рамках ОПЕК+

<img src="//img.gazeta.ru/files3/811/10687811/opec-pic905-895x505-88833.jpg">

Нефтяные компании России подтвердили свою готовность снизить объемы добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.

Как отмечается, снижение будет пропорциональным.

«В данном случае компании подтвердили готовность участвовать добровольно в рамках совместных действий ОПЕК и «не ОПЕК», подтвердили принцип, который заключается в том, что все пропорционально объемам добычи на себя берут обязательства», — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть.