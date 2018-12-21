Российские компании подтвердили готовность снизить нефтедобычу в рамках ОПЕК+
Нефтяные компании России подтвердили свою готовность снизить объемы добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра энергетики России Александра Новака.
Как отмечается, снижение будет пропорциональным.
«В данном случае компании подтвердили готовность участвовать добровольно в рамках совместных действий ОПЕК и «не ОПЕК», подтвердили принцип, который заключается в том, что все пропорционально объемам добычи на себя берут обязательства», — сказал Новак.
Ранее сообщалось, что Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть.