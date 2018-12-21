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Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал падение цен на нефть в конце текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, оно не является показательным.

«Я считаю, нужно мониторить. Потому что конец года он не показателен. Важно смотреть, как будут развиваться события в январе, поэтому сейчас каких-то резких движений неправильно делать», — заявил Новак.

Ранее сообщалось, что в Минэнерго дали прогноз по добыче нефти и газа в 2018 году.