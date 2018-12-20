«Газпром нефть» отправляет в Арктику новый ледокол – «Андрей Вилькицкий»

В Санкт-Петербурге сдан в эксплуатацию ледокол «Андрей Вилькицкий», построенный реализуемой «Газпром нефтью» программе «Время Арктики», сообщает компания. Судно названо в честь знаменитого русского гидрографа-геодезиста, полярного исследователя Андрея Ипполитовича Вилькицкого и построено Выборгском судостроительном заводе для работы в пресных водах Арктики.



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До этого «Газпром нефть» уже эксплуатировала ледокол «Александр Санников» и 6 танкеров для транспортировки нефти.

«Это уже второй высокотехнологичный ледокол, который будет участвовать в обеспечении бесперебойных отгрузок нефти с Новопортовского месторождения и поможет повысить эффективность нашей работы в акватории Обской губы. Новый порт - один из наиболее динамично развивающихся активов компании. В 2018 году объёмы добычи на месторождении выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Ключевую роль в этом играет логистика, возможность продолжать отгрузку и транспортировку нефти по Карскому морю вне зависимости от погодных условий. Поэтому строительство ледоколов было необходимым условием дальнейшего эффективного развития Нового порта», - отметил глава компании Александр Дюков.

«Андрей Вилькицкий» спущен на воду в 2017 году, а затем на нем проведены работы по достройке и техническому оснащению. Он будет работать в зоне, покрытой льдами толщиной до 2,5 м свыше 200 дней в году и характеризующейся мелководьем и штормовыми ветрами.

«Особая форма корпуса «Андрея Вилькицкого» позволяет ему разрезать и крошить лед, а не давить его, как атомоходы. Малая осадка в 8 метров и маневренность обеспечивают эффективность судна. На чистой воде «Андрей Вилькицкий» разгоняется до 16 узлов (30 км\ч), способен совершить поворот на 360 градусов за минуту, при мощности в 22 МВт показывает ледопроходимость, сопоставимую с атомными ледоколами, имеющими большую мощность», — уточнили в компании.

В рамках программы «Время Арктики» «Газпром нефть» разрабатывает Новопортовское, Приразломное и Мессояхское месторождения.