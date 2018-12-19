WSJ: минфин США исключит «Русал» из санкционного списка

Олег Дерипаска Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Минфин США исключит компанию «Русал» из санкционного списка, сообщает The Wall Street Journal.

Уточняется, что совладелец компании бизнесмен Олег Дерипаска остается под санкциями.

Ранее минфин США отложил для трех российских компаний вступление в силу санкций.