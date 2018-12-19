Италия и ЕС согласовали бюджет
Италия и Евросоюз пришли к окончательному соглашению по бюджету на 2019 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра Италии Джузеппе Конте.
По данным агентства, это произошло 19 декабря.
«После тяжелых переговоров, которые упорно велись, мы достигли точки устойчивого равновесия», — подчеркнул Конте.
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Он добавил, что в бюджет Италии был заложен дефицит, превышающий европейскую норму.
Ранее сообщалось, что Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету.