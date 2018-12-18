На Украине хотят расширить санкции в отношении России

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Кабинет министров Украины решил внести в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о расширении санкций в отношении России. Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, в список попадут те, кто якобы угрожает национальной безопасности страны.

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По данным агентства, под санкции попадут 23 физических лица и до 14 юридических лиц.

Подчеркивается, что ограничительные меры сделают невозможными экономические отношения с Украиной, а также позволят прекратить или ограничить их со странами Евросоюза и США. По мнению авторов инициативы, это должно способствовать возвращению Украине «оккупированных территорий».

Ранее сообщалось, что в Верховной раде раскритиковали позицию Минска по резолюции ООН о Крыме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.