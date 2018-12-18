Трамп посоветовал ФРС США почитать WSJ

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Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал работников Федеральной резервной системы (ФРС) страны прочитать свежий выпуск The Wall Street Journal, чтобы избежать «очередной ошибки».

По его словам, сотрудники ФРС должны не позволить рынку стать еще более неликвидным.

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Он также добавил, что работникам Федрезерва не стоит следовать «за бессмысленными цифрами».

Трамп выразил надежду на то, что люди из ФРС прочитают новый выпуск WSJ об опасности повышения процентных ставок.

Ранее сообщалось, что в США сенаторы призвали Трампа перестать критиковать главу ФРС.