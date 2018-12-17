Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией

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Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление министр сделал на заседании Совета по финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству.

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«Я искренне надеюсь на углубление экономического, финансового и технологического сотрудничества между Францией и Россией», — сказал Ле Мэр.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что между Евросоюзом и США фактически началась торговая война.