Глава минфина Франции высказался за развитие сотрудничества с Россией
Французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр надеется на углубление сотрудничества с российской стороной в разных сферах. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, такое заявление министр сделал на заседании Совета по финансовому, промышленному и торговому сотрудничеству.
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«Я искренне надеюсь на углубление экономического, финансового и технологического сотрудничества между Францией и Россией», — сказал Ле Мэр.
Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что между Евросоюзом и США фактически началась торговая война.