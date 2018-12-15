Bloomberg: темпы роста госдолга США могут стать рекордными с 2012 года

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Темпы роста государственного долга США в текущем году могут стать самыми высокими с 2012 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, экономика страны не успевает справляться со скачками, которые возникают при администрации президента США Дональда Трампа.

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По данным издания, госдолг США вырос на $1,36 трлн, или 6,6% с начала 2018 года. Всего с момента вступления Трампа в должность он увеличился на $1,9 трлн.

В случае, если такая динамика сохранится, в процентном соотношении это будет самый высокий рост госдолга США, начиная с 2012 года.

Подчеркивается, что согласно прогнозам, к концу президентского срока Трампа он увеличится на $4,4 трлн.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила вложения в госдолг США.