Алиханов объяснил, почему отказался поднять транспортный налог

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему не стал поднимать транспортный налог.

«Было предложение от финансистов поднять транспортный налог. Сначала я согласился, а потом решил разобраться, а в чем же дело», — заявил Алиханов.

Реклама

Он рассказал, что некоторые люди в регионе имеют по пять-семь машин, а налог не платят.

«И вот, когда мы вскрыли огромное количество схем такого жульничества, ухода от этих налогов и так далее, мы приняли принципиальное решение — не повышать налоги, потому что таким образом мы залезем опять в карман людям, которые честны. Почему мы должны лезть в карман к честному человеку, когда мы же сами — приставы, налоговые, региональные, муниципальные власти — недорабатываем в части борьбы вот с такими злоупотреблениями в экономической сфере», — пояснил Алиханов.

По его словам, вместо этого были подготовлены предложения для федерального правительства, для налоговой и Минфина по упрощению процедур, которое поможет сэкономить по стране порядка 20 млрд руб..