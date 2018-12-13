В ЕС оценили возможность возобновления переговоров по Brexit

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что возможность возобновления переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза невозможна. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, пересматривать соглашение, заключенное 25 ноября, не будут.

«Одно мы можем утверждать точно — возобновление переговоров по соглашению невозможно. Нынешняя сделка — единственно возможная», — подчеркнул Рютте.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудит с представителями ЕС претензии британских парламентариев к соглашению по Brexit.