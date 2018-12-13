Губернатор Калининградской области рассказал об уровне бедности

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью «Газете.Ru» подвел итоги 2018 года.

По его словам, год был и сложный, но успешный.

Алиханов уточнил, что проблемным остается уровень бедности в регионе.

«Растет промышленность, валовый региональный продукт, объем инвестиций и так далее. Но при этом показатели бедности — они даже чуть выше среднероссийских, и нас это, конечно, очень смущает. Порядка 14% — так же примерно, как и в 2017 году», — заявил Алиханов.

Он пояснил, что одной из проблем являются «серые» и «черные» зарплаты.