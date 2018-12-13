Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года

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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, курс отечественной валюты в большей степени будет определяться оттоком капитала в начале 2019 года, а не возможным возобновлением покупок валюты Центробанком. Также Орешкин прокомментировал изменение прогноза в случае возобновления покупки валюты ЦБ.

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«Прогноз мы будем пересматривать в апреле», — сказал Орешкин.

Он добавил, что в настоящее время причин для пересмотра прогноза нет.

Ранее Сбербанк ухудшил прогноз по курсу рубля и инфляции на 2019-2020 годы.