В правительстве рассказали о поиске решения по газу для Белоруссии

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Первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия и Белоруссия ищут компромисс по цене на газ. Слова Приходько передает РИА «Новости».

Он рассказал, что вопрос о цене на российский газ для Белоруссии с 1 января 2020 года в данный момент обсуждается между министерствами энергетики.

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«Работа продолжается. Уверены, что взаимоприемлемые решения будут найдены», — выразил надежду Приходько.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским президентом Владимиром Путиным за публичный спор о стоимости газа, который Москва поставляет Минску.