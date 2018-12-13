В правительстве рассказали о поиске решения по газу для Белоруссии
Первый заместитель главы аппарата российского правительства Сергей Приходько заявил, что Россия и Белоруссия ищут компромисс по цене на газ. Слова Приходько передает РИА «Новости».
Он рассказал, что вопрос о цене на российский газ для Белоруссии с 1 января 2020 года в данный момент обсуждается между министерствами энергетики.
Реклама
«Работа продолжается. Уверены, что взаимоприемлемые решения будут найдены», — выразил надежду Приходько.
Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко извинился перед российским президентом Владимиром Путиным за публичный спор о стоимости газа, который Москва поставляет Минску.