Мэй рассказала о поддержке малого бизнеса на фоне Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британские власти выделяют £675 млн на поддержку малого бизнеса в связи с Brexit. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, кабмин Британии предоставил данные средства фонду Future High Street Fund, который был создан для поддержки малого розничного бизнеса.

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Она также отметила, что речь идет об уличной торговле в центрах британских городов.

Ранее сообщалось, что Мэй отреагировала на процедуру по вотуму недоверия.