Песков объяснил резолюцию конгресса США против «Северного потока — 2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие конгрессом США резолюции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле не видят ничего нового в принятии резолюции, поскольку неприятие «Северного потока — 2» является последовательной позицией руководства Соединенных Штатов.

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«Мы не считаем ее правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта, причем коммерческого проекта, который на самом деле находится не только в интересах поставщика газа — Российской Федерации, но и потребителей газа, в первую очередь Германии как страны Евросоюз», — сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что методы, которые США принимают против реализации проекта, являются »«камуфлированием» недобросовестной конкуренции».

Ранее сообщалось, что в Палате представителей единогласно приняли резолюцию против «Северного потока — 2».