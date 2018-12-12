Песков объяснил резолюцию конгресса США против «Северного потока — 2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал принятие конгрессом США резолюции против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, в Кремле не видят ничего нового в принятии резолюции, поскольку неприятие «Северного потока — 2» является последовательной позицией руководства Соединенных Штатов.
«Мы не считаем ее правильной, не считаем ее приемлемой для себя, ибо речь идет о попытках помешать реализации сугубо коммерческого экономического проекта, причем коммерческого проекта, который на самом деле находится не только в интересах поставщика газа — Российской Федерации, но и потребителей газа, в первую очередь Германии как страны Евросоюз», — сказал пресс-секретарь.
Он подчеркнул, что методы, которые США принимают против реализации проекта, являются »«камуфлированием» недобросовестной конкуренции».
Ранее сообщалось, что в Палате представителей единогласно приняли резолюцию против «Северного потока — 2».