Темой Российского инвестфорума в Сочи станут нацпроекты

Оргкомитет Российского инвестиционного форума, который традиционно проходит в Сочи, утвердил основную тему мероприятия — «Национальные проекты: от стратегии к действию». Об этом сообщает фонд «Росконгресс», выступающий организатором форума.

По словам зампреда оргкомитета Антона Кобякова, в деловой программе упор сделан на реализации нацпроектов и программ в соответствии с майскими указами президента.

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«Время проведения Форума совпадает с началом реализации национальных проектов. Задачи стоят амбициозные: с реализацией национальных проектов ожидается увеличение объема инвестиций до 25% ВВП в российскую экономику – это и увеличение несырьевого экспорта, развитие малого и среднего бизнеса, цифровизация экономики», – цитирует оргкомитет вице-премьера Дмитрия Козака.

Форум пройдет в медиацентре Олимпийского парка Сочи 14-15 февраля. 13 февраля состоится День молодежного предпринимательства и форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+».