Огурцы снизили «индекс оливье» на рубль

Национальный союз производителей плодов и овощей сообщил, что стоимость килограмма салата оливье снизится на 1 рубль, передает ТАСС.

Отмечается, что это произошло за счет снижения цен на огурцы. В 2017 году «индекс оливье» составлял 269,56 руб, а в этом году снизился до 268,46 руб. По данным экспертов, кроме значительного снижения стоимости огурцов, также упала цена на горошек. При этом стоимость картофеля осталась прежней, а морковь и репчатый лук, напротив, подорожали.

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Также сообщается, что цена майонеза выросла с 41 руб. до 43,25 руб. (за пачку объемом 250 грамм), подорожали колбаса и яйца.

В 2017 году сообщалось о росте «индекса оливье».