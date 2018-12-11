Во Франции раскритиковали антикризисные меры Макрона
Первый вице-президент французской партии «Республиканцы» Гийом Пелтье прокомментировал обращение президента Франции Эммануэля Макрона к жителям страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Макрон в обращении к французам не рассказал, как реализовывать предложенные антикризисные меры.
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Он также добавил, что президент Франции «фактически дезавуировал» весь свой предыдущий политический курс.
Пелтье подчеркнул, что в своем обращении «Макрон выступил как анти-Макрон».
Ранее сообщалось, что объявленные Макроном экономические меры потребуют €8-10 млрд расходов.