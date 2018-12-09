Мэй предупредила об угрозе неисполнения Brexit

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Британский премьер-министр Тереза Мэй выразила уверенность в том, что отклонение парламентом согласованной властями сделки по выходу страны из состава ЕС поставит Brexit под угрозу, передает Daily Mail.

Она подчеркнула, что подобные действия парламента могут создать политическую неопределенность, которая будет связана с риском неисполнения обязательств по Brexit.

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Также она отметила, что лидер оппозиции Джереми Корбин ждет повода для проведения всеобщих выборов, не учитывая интересов страны.

Ранее сообщалось, что Мэй намерена отложить парламентское голосование по Brexit.