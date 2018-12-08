Премьер Молдавии рассказал об альтернативе российскому газу
Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил, что румынский газ для республики может стать альтернативой российскому. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Молдавия намерена присоединиться к газовой системе Европы.
Он также добавил, что страна получит альтернативу российскому газу до конца 2019 года.
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Филип подчеркнул, что речь идет о газе из Румынии.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страна не выживет без России.