Три страны получили исключения из сокращения добычи нефти
Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что исключения из сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ получили только три страны — Иран, Ливия и Венесуэла, передает ТАСС.
Ранее министр нефти Ирана подтвердил, что Тегеран получил исключение из сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.
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«Только эти три страны — Иран и Венесуэла, которые находятся под санкциями, а также Ливия, которая переживает сложную экономическую ситуацию, — получили исключения из сокращения», — сказал аль-Мазруи.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.