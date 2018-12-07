Три страны получили исключения из сокращения добычи нефти

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Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что исключения из сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ получили только три страны — Иран, Ливия и Венесуэла, передает ТАСС.

Ранее министр нефти Ирана подтвердил, что Тегеран получил исключение из сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

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«Только эти три страны — Иран и Венесуэла, которые находятся под санкциями, а также Ливия, которая переживает сложную экономическую ситуацию, — получили исключения из сокращения», — сказал аль-Мазруи.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ договорились сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей.