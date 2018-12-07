Globe and Mail: в конфликте между США и Китаем всегда будет терять Канада

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Канада в настоящее время является ключевым посредником в опасной эскалации соперничества между Китаем и Соединенными Штатами за мировое доминирование, пишет в колонке для канадского издания The Globe and Mail Джон Иббитсон.

В любом конфликте США — ближайший союзник и торговый партнер — Канада всегда будет рядом, и заплатит за конфликт свою цену, отмечает автор.

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В частности, ранее в Канаде по запросу Соединенных Штатов была задержана топ-менеджер Huawei Technologies Мэн Ваньчжо. После этого Китай потребовал немедленно освободить задержанного финдиректора Huawei.

«Канада должна действовать очень осторожно», — считает политолог из Университета Торонто Линетт Онг.

Как отмечает колумнист, это может сказаться на американских и канадских бизнесменах, ведущих дела в Китае. Отмечается, что они вместе с официальными лицами первыми попадают под риск на китайской территории.

Кроме того, автор считает, что это может сказаться и на работе технологического гиганта на территории Канады из-за возможного недовольства американцев. Отмечается, что данный инцидент может также привести к эскалации торговой войны между США и Китаем. Торговый конфликт нанесет ущерб мировой экономике, а вместе с ней больший ущерб в отличии от большинства других стран понесет Канада, добавляет автор.

Ванчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря. Американские власти считают, что Huawei не соблюдает санкции против Ирана, введенные Соединенными Штатами.