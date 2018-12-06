Страны ОПЕК проведут повторную встречу

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Страны-члены ОПЕК проведут дополнительную встречу перед заседанием министров стран ОПЕК+, передает РИА «Новости» со ссылкой на министра энергетики ОАЭ Сухейля аль-Мазруи.

По данным агентства, она состоится в пятницу, 7 декабря.

Как отмечается, темой обсуждения станет сокращение добычи нефти.

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«Встреча (в четверг, 6 декабря. — «Газета.Ru») была хорошей, но нам нужно продолжить обсуждение завтра», — отметил Мазруи.

Министр добавил, что это не касается снижения добычи нефти Россией.

Ранее сообщалось, что ОПЕК намерена сократить добычу нефти на 1 млн баррелей.