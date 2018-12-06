Международные резервы России выросли до $462,1 млрд
За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября. Об этом сообщается на сайте Банка России.
«Объем международных резервов за неделю вырос незначительно и на 30 ноября составил $462,1 млрд», — говорится в сообщении.
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Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.
Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $2,5 млрд.