Медведев рассказал, что США вставляют «палки в колеса» развития России

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью рассказал, что США и ряд других стран вставляют «палки в колеса» развития России.

По его словам, остальные государства «ведут себя адекватно«понимают, что антироссийские санкции вредят всем.

«Отдельные правительства палки в колёса вставляют. Чего скрывать, это и Правительство США, администрация США и некоторых европейских стран», — заявил Медведев.

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Ранее Медведев охарактеризовал российскую экономику.

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