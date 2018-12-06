Медведев рассказал, что США вставляют «палки в колеса» развития России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе интервью рассказал, что США и ряд других стран вставляют «палки в колеса» развития России.
По его словам, остальные государства «ведут себя адекватно«понимают, что антироссийские санкции вредят всем.
«Отдельные правительства палки в колёса вставляют. Чего скрывать, это и Правительство США, администрация США и некоторых европейских стран», — заявил Медведев.
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