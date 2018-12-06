ЦБ аннулировал лицензии у двух банков за утро
Центробанк решил аннулировать лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского »Си Ди Би банка». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что речь идет об аннулировании лицензии банка с 6 декабря.
«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 6 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации…АО «Си Ди Би БАНК»», — говорится в сообщении регулятора.
Реклама
По данным на 1 ноября этого года, кредитная организация занимала 469-е место в российской банковской системе.
Ранее Банк России проинформировал об аннулировании лицензии на проведение банковских операций московского Экономикс-банка.