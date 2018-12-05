Названы регионы с самым высоким уровнем ожирения

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Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы, в которых наиболее распространено ожирение. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, к ним относятся Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области.

«Как следствие, здесь самая высокая заболеваемость диабетом», — добавила Голикова.

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Она подчеркнула важность развития физкультуры и спорта.

«Если сейчас регулярно занимаются спортом около 50 млн человек, то за ближайшие шесть лет необходимо увеличить это число до 80 млн», — заключила Голикова.

Ранее стали известны регионы с самыми высокими зарплатами.