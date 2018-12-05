На Украине задумались о последствиях ухода российского бизнеса

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Бывший депутат Верховной рады Украины Анна Герман выразила опасения в связи с возможностью ухода российского бизнеса из страны, передает «112 Украина».

Герман отметила, что считает более целесообразным привлечение любых инвесторов, в то время как сворачивание бизнеса может стать причиной сокращения рабочих мест для украинцев.

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«На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей из Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей», — подчеркнула Герман.

Она также призвала руководство страны действовать исходя из интересов ее граждан, а не из стремления продемонстрировать свою «антироссийскость».

Ранее сообщалось, что генпрокурор Украины предложил заморозить активы российского бизнеса.