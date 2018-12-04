Генпрокурор Украины предложил заморозить активы российского бизнеса

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предложил заморозить активы российских бизнесменов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Луценко, такое предложение связано с инцидентом в Керченском проливе и последующим введением военного положения на Украине.

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«Несколько месяцев мы собирали информацию про то, какой массив этого бизнеса. Сейчас это четыре тома по 40 сантиметров, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц. Это огромный массив… Некоторые ведут бизнес в стратегически важных отраслях украинской экономики», — заявил прокурор.

Ранее сообщалось, что Украина привела в боевую готовность корабли погранслужбы.