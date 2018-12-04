Во Франции объявили мораторий на рост цен на топливо

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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время выступления в Матиньонском дворце заявил, что французские власти вводят шестимесячный мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Reuters.

Введение моратория было одним из требований участников движения «желтые жилеты», которые провели масштабные акции протеста — по последним данным, в них погибли три человека.

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Филипп подчеркнул, что французское правительство будет искать альтернативное решение по автомобильному топливу.

Также он призвал протестующих прекратить насилие.

Ранее издание Le Monde сообщало, что французские власти готовы ввести мораторий.