В Кремле рассказали о транзите газа через Украину после ввода «Северного потока — 2»
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что российская сторона может продолжить транзит газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Слова Пескова передает ТАСС.
«Этот транзит [российского газа через Украину] может быть продолжен [после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»]», — сказал Песков.
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Представитель Кремля не уточнил, при каких условиях транзит газа будет продолжен.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман назвал проект «Северного потока — 2» формой «замаскированной войны», которую российская сторона якобы ведет против потребителей газа в Европе.