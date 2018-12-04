В Кремле рассказали о транзите газа через Украину после ввода «Северного потока — 2»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12016045/RIAN_5615946.HR-pic905-895x505-37475.jpg">

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, заявил, что российская сторона может продолжить транзит газа через Украину после завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Слова Пескова передает ТАСС.

«Этот транзит [российского газа через Украину] может быть продолжен [после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»]», — сказал Песков.

Реклама

Представитель Кремля не уточнил, при каких условиях транзит газа будет продолжен.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман назвал проект «Северного потока — 2» формой «замаскированной войны», которую российская сторона якобы ведет против потребителей газа в Европе.