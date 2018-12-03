NYT: торговое перемирие Китая и США означает лишь политическую передышку

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Соглашение между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем на саммите G20 в Аргентине — приостановить торговую войну и попробовать выработать договор — похоже, призвано дать двум лидерам политическую передышку после того, как эскалация борьбы начала наносить экономический ущерб по обе стороны Тихого океана, пишет газета The New York Times.

Временное перемирие не сможет уладить глубокие разногласия между двумя экономиками, и является скорее политическим соглашением, чем материальным, поясняет NYT. И КНР, и США позиционировали его как национальную победу, добавляет газета. Отмечается, что потребность в двустороннем перемирии на тот момент созрела и в американской, и китайской экономиках.

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Так, экономика Китая, обремененная долгами, замедляется сильнее, чем прогнозировали эксперты, в то время как и в экономике Соединенных Штатах возникают слабые места, а торговая война ударила по американским фермерам и некоторым производителям, говорится в материале.

Главный экономический советник Стивен Мнучин предположил, что все пошлины против Китая могут быть постепенно отменены, если Пекин выполнит свои обязательства и изменит свою экономическую политику.

Ранее во время саммита G20 в Буэнос-Айресе Дональд Трамп и Си Цзиньпин заключили 90-дневном торговое перемирие, которое предполагает запрет введения новых пошлин.