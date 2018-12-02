Трамп согласился не вводить новые пошлины против КНР
Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином согласился не вводить дополнительные пошлины на импортируемые китайские товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
По данным агентства, Трамп и Си Цзиньпин также договорились продолжить двусторонние переговоры.
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Как отмечается, речь идет о торговых спорах между США и Китаем.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Си Цзиньпина на G20 продлилась 2,5 часа.