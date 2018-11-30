Медведев распорядился распространить программу «Дальневосточный гектар» на Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что программа «Дальневосточный гектар» будет распространена и на Забайкальский край, вошедший в ДФО, передает РИА «Новости».

«Я не вижу ни одного основания, по которому нужно было бы в этой просьбе отказать, потому что, действительно Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно все программы, которые действуют в Дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край», — заявил Медведев.

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Он отметил, что даст поручение немедленно.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что чиновники не забрали все хорошие участки Дальнего Востока.